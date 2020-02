Diamanti Grezzi, recensione del film Netflix con Adam Sandler

Diamanti Grezzi è un film distribuito su Netflix nel 2019, diretto da Josh e Benny Safdie, con Adam Sandler. Questa è la recensione.

Nel cast, nel ruolo del protagonista, Adam Sandler, con lui anche Julia Fox, Lakeith Stanfield, e Kevin Garnett.

TRAMA: Diamanti Grezzi segue la storia di Howard Ratner(Adam Sandler), un affermato gioiellere di Manhattan con una grande passione per le scommesse e un’inclinazione naturale per la truffa. Dopo aver fatto una serie di rischiose scommesse, che potrebbero però garantigli vincite colossali, Howard si trova costretto a dover tenere sotto controllo la vita familiare e professionale mentre cerca di far fronte ad alcuni debiti ingenti, tra i quali quelli con il cognato Aron.

COMMENTO

Film che all’apparenza potrebbe sembrare lungo e poco interessante, Diamanti Grezzi si rivela invece un prodotto assolutamente degno della giusta attenzione. Un ritmo incalzante, unitamente ai tanti colpi di scena fanno di questa pellicola una piacevole sorpresa del catalogo attuale di Netflix.

Ogni inquadratura riporta lo spettatore in un quadro emozionale ben congeniato, permettendo di trasmettere la metafora dell’uomo moderno, costretto a trapassare i limiti, a superare ostacoli enormi che spesso è lui stesso a crearsi.

La favolosa interpretazione di Adam Sandler è senza dubbio il punto focale di una pellicola ben strutturata anche dal punto di vista recitativo. L’attore incarna la dicotomia dell’uomo, spezzato tra speranza incondizionata e rassegnazione per una condizione difficile da mutare. In questo film Sandler esprime all’ennesima potenza la sua bravura, sfruttando a dovere un cast di supporto di tutto rispetto. Diamanti Grezzi permette di scoprire un lato di Sandler magnetico e ingenuo allo stesso tempo, mistico proprio come l’opale centro della pellicola. Una grande scoperta.

⭐⭐⭐⭐