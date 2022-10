Diabolik – Ginko all’attacco!: il trailer del nuovo film dei Manetti bros in sala dal 17 novembre

Posted on

01 Distribution ha svelato poco fa il listino relativo alla riapertura delle sale in Italia, ed ovviamente tra i titoli che hanno più interesse vanno citati Diabolik e Freaks Out. Diabolik approderà nelle sale a partire dal 28 ottobre, ma l’annuncio della data non è l’unica novità relativa alla pellicola dei Manetti bros, i produttori