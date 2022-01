DGA Awards 2022: sfilza di eccellenze per le nomination alla regia

Dopo gli ACE Eddie Awards, è ora tempo di dare spazio ai DGA Awards (Directors Guild of America), protagonisti poco fa con l’annuncio delle nomination 2022.

L’associazione dei registi americani ha finalmente annunciato i nomi dei registi che si contenderanno gli ambiti DGA Awards 2022. Ricordiamo che la cerimonia di premiazione della 74° edizione è attesa per sabato 12 marzo. Il vincitori della categoria Miglior Regista in un lungometraggio solitamente raccolgono anche l’Oscar per la medesima categoria, pertanto occhi puntati sulle illustri nomination 2022.

Quest’anno la cinquina dei registi che ambiscono al premio finale sono Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Kenneth Branagh (Belfast), Jane Campion (The Power of the Dog), Steven Spielberg (West Side Story) e Denis Villeneuve (Dune). Ma diamo una lettura a tutte le categorie qui di seguito:

OUTSTANDING DIRECTORIAL ACHIEVEMENT IN THEATRICAL FEATURE FILM:

Paul Thomas Anderson Licorice Pizza (Metro Goldwyn Mayer Pictures/United Artists Releasing)

Licorice Pizza (Metro Goldwyn Mayer Pictures/United Artists Releasing) Kenneth Branagh Belfast (Focus Features)

Belfast (Focus Features) Jane Campion The Power of the Dog (Netflix)

The Power of the Dog (Netflix) Steven Spielberg West Side Story (20th Century Studios)

West Side Story (20th Century Studios) Denis Villeneuve Dune (Warner Bros. Pictures)

OUTSTANDING DIRECTORIAL ACHIEVEMENT OF A FIRST-TIME FEATURE FILM DIRECTOR