DGA Awards 2022: Jane Campion trionfa come miglior regista per Il potere del cane

Per il secondo anno consecutivo (l’anno scorso a vincere fu Chloé Zhao per Nomadland) è una donna a trionfare ai DGA Awards (Directors Guild of America Awards), i premi del sindacato dei registi che quest’anno ha premiato Jane Campion per la regia di Il potere del cane.

Per Jane Campion, già Leone d’argento per la regia a Venezia, si tratta della prima vittoria della sua carriera dopo la nomination ottenuta nel 1993 per Lezioni di piano e stavolta, forte anche della vittoria ai Golden Globe, potrebbe aggiudicarsi l’ambita statuetta.

Statisticamente, infatti, i vincitori dei DGA Awards hanno poi conquistato l’Oscar per la regia (solo otto volte nella storia ciò non si è verificato: l’ultima volta è accaduto nel 2020 con Sam Mendes che vinse ai DGA Awards ma l’Oscar andò a Bong John-ho).

Trionfo anche per Maggie Gyllenhaal premiata come miglior regista esordiente per La figlia oscura – The Lost Daughter.

Di seguito l’elenco completo con i vincitori ai DGA Awards 2022:

THEATRICAL FEATURE FILM

Jane Campion The Power of the Dog (Netflix)

DRAMATIC SERIES

MARK MYLOD Succession, “All the Bells Say” (HBO)

MOVIES FOR TELEVISION AND LIMITED SERIES

BARRY JENKINS The Underground Railroad (Amazon)

COMEDY SERIES

LUCIA ANIELLO Hacks, “There Is No Line” (HBO Max)

COMMERCIALS

BRADFORD YOUNG (Serial Pictures x Somesuch) Super. Human., Channel 4 Paralympics – 4Creative First Assistant Director: Jez Oakley

FIRST-TIME FEATURE FILM DIRECTOR

Maggie Gyllenhaal The Lost Daughter (Netflix)

VARIETY/TALK/NEWS/SPORTS – REGULARLY SCHEDULED PROGRAMMING

DON ROY KING Saturday Night Live, ” Keegan-Michael Key; Olivia Rodrigo” (NBC)

VARIETY/TALK/NEWS/SPORTS – SPECIALS

PAUL DUGDALE Adele: One Night Only (CBS)

DOCUMENTARY

STANLEY NELSON Attica (Showtime)

REALITY PROGRAMS

ADAM VETRI Getaway Driver, “Electric Shock” (Discovery Channel)

Mr. Vetri’s Directorial Team: First Assistant Director: John Esposito Second Assistant Director: Eric Pai

CHILDREN’S PROGRAMS

SMRITI MUNDHRA Through Our Eyes, “Shelter” (HBO Max)

Fonte: DGA