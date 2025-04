La serie Dexter: Resurrection approderà su Paramount+ a partire dal mese di luglio, a confermarlo un brevissimo teaser promo.

Nata come sequel dello show originale “Dexter”, ma anche come seconda stagione di “New Blood”, la nuova serie Dexter: Resurrection sarà trasmessa su Paramount+ e Showtime a partire dall’11 luglio 2024. La nuova serie segue di fatto gli eventi che hanno concluso “New Blood” con il protagonista interpretato da Michael C. Hall dato per morto; ed in effetti il breve video fa gioco proprio sul “ritorno dal mondo dei morti” da parte di Dexter Morgan. Di seguito abbiamo anche la sinossi ufficiale:

“Settimane dopo che Dexter Morgan (Hall) viene colpito al petto da un proiettile sparato dal figlio, si risveglia dal coma e scopre che Harrison (Jack Alcott) è scomparso senza lasciare traccia. Rendendosi conto del peso di ciò che ha fatto passare al figlio, Dexter parte per New York City, determinato a trovarlo e a sistemare le cose. Ma la conclusione non sarà facile. Quando Angel Batista ( David Zayas ) della Miami Metro arriva con delle domande, Dexter capisce che il suo passato lo sta raggiungendo rapidamente. Mentre padre e figlio affrontano la propria oscurità nella città che non dorme mai, si ritrovano presto più in profondità di quanto avessero mai immaginato e che l’unico modo per uscirne è insieme”

Dopo il lancio negli USA dell’11 luglio, il rilascio dei restanti episodi avrà la classica cadenza settimanale. Ad oggi non ci sono conferme sulla data di lancio nel nostro paese.

Dexter: Resurrection | Cosa Sappiamo

Accanto a Michael C. Hall e Uma Thurman, la serie è interpretata anche da David Zayas nel ruolo del detective Angel Batista, James Remar nel ruolo del padre di Dexter Harry Morgan e Jack Alcott nel ruolo del figlio di Dexter Harrison Morgan. Nel cast anche Peter Dinklage, Krysten Ritter, Eric Stonestreet, David Dastmalchian. Inoltre saranno presenti John Lithgow e Jimmy Smith.

Il vincitore del Golden Globe® e del SAG Michael C. Hall tornerà a vestire i panni di Dexter Morgan e sarà il protagonista di DEXTER: RESURRECTION, ambientata ai giorni nostri. (sarà inoltre la voce narrante interiore di un giovane Dexter – interpretato da Patrick Gibson- in DEXTER: ORIGINAL SIN, che si svolge negli anni ’90.).

DEXTER ha debuttato nell’autunno del 2006 ed è rimasto in onda per otto stagioni, conquistando milioni di fan e diventando immediatamente un classico di culto. Nel 2021 ha debuttato “NEW BLOOD”, una serie limitata ambientata dieci anni dopo la conclusione dell’originale.

Dexter: Resurrection | Teaser Promo