L’oscurità si sposta ufficialmente tra i grattacieli di Manhattan. Paramount+ ha annunciato l’inizio delle riprese a New York della seconda stagione di DEXTER: RESURRECTION, il nuovo capitolo della saga del serial killer più amato della televisione. Michael C. Hall, vincitore di SAG e Golden Globe, torna a vestire i panni di Dexter Morgan in quello che si preannuncia come il capitolo più complesso e brutale della sua storia.

La produzione, guidata dallo showrunner Clyde Phillips, ha messo in piedi un cast che definire “di peso” è riduttivo. Accanto alla già confermata Uma Thurman, la seconda stagione vedrà l’ingresso nel cast fisso di veterani del calibro di Brian Cox (Succession), Dan Stevens (Legion), Bokeem Woodbine e il ritorno di Desmond Harrington. Un mix di volti nuovi e ritorni storici (incluso James Remar) che promette di dare nuova linfa al mito di Dexter.

Crisi di mezza età e nuovi killer: cosa aspettarsi da Dexter: Resurrection 2

In questa nuova stagione, Dexter Morgan dovrà affrontare una sfida doppia: da un lato, un vecchio nemico già noto al pubblico; dall’altro, un nuovo predatore che sta seminando il terrore a New York con metodi mai visti prima. Ma la minaccia più insidiosa per Dexter sarà interna: una profonda crisi di mezza età che metterà a dura prova il suo ferreo codice.

Al centro del racconto resta anche il rapporto con il figlio Harrison (Jack Alcott), impegnato nel suo personale e tormentato percorso verso la giustizia. Prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios, la serie si conferma come il prodotto di punta della piattaforma.

La prima stagione di Dexter: Resurrection è disponibile su Paramount+.

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