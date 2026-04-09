La vincitrice del Golden Globe Uma Thurman riprenderà ufficialmente il suo ruolo nella seconda stagione di Dexter: Resurrection su Paramount+. La notizia, diffusa tramite un comunicato ufficiale di Paramount+, conferma il ritorno dell’attrice nei panni di “Charley”, l’ex ufficiale delle forze speciali che abbiamo imparato a conoscere nel primo ciclo di episodi.

In questa nuova stagione, Charley dovrà gestire le conseguenze della sua fuga dalla città dopo il tradimento del miliardario Leon Prater. Accanto al protagonista Michael C. Hall, il cast vedrà l’ingresso della leggenda Brian Cox nel ruolo di un efferato serial killer che ha terrorizzato New York in passato.

La serie, guidata dallo showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, punta a consolidare il franchise di Paramount Television Studios e Counterpart Studios, mescolando la fredda logica di Dexter con la fisicità e l’esperienza di Charley, reduce dai successi globali della Thurman in titoli come Pretty Lethal e l’atteso sequel di Red, White and Royal Blue.

Dexter Resurrection serie: l’impatto di Uma Thurman e Brian Cox

L’aggiunta di una star del calibro di Uma Thurman sottolinea la volontà della produzione di elevare la caratura drammatica dello show. Clyde Phillips ha strutturato questa nuova fase del franchise per permettere a Dexter Morgan di confrontarsi con figure speculari e altrettanto pericolose: se il personaggio della Thurman rappresenta una minaccia tattica e militare, l’arrivo di Brian Cox introduce una nemesi psicologica e brutale legata al passato oscuro della metropoli.

L’Universo di Dexter e le Grandi Produzioni Originali

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