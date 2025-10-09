La serie Dexter: Resurrection tornerà su Paramount+ per una seconda stagione, ora è ufficiale.

L’annuncio del rinnovo per una nuova stagione è arrivato questa mattina, ed a confermarlo è stato lo stesso Michael C. Hall attraverso un breve video-annuncio diffuso sul canale Youtube di Paramount+. I nuovi episodi sono attualmente in fase di scrittura.

Guardate il video-annuncio di Michael C. Hall qui

Altre informazioni su Dexter: Resurrection

La serie Dexter: Resurrection è stata creata e prodotta dal candidato agli Emmy® Clyde Phillips, e vede protagonista Michael C. Hall (DEXTER®, Six Feet Under), vincitore di un SAG Award e di un Golden Globe®, nel ruolo iconico di Dexter Morgan.

La stagione d’esordio di DEXTER®: RESURRECTION riprendeva la storia di DEXTER®: NEW BLOOD, raccontando il ricongiungimento tra Dexter Morgan (Hall) e suo figlio Harrison Morgan (Jack Alcott), mentre padre e figlio affrontavano la loro oscurità interiore nella città che non dorme mai.

La prima stagione di DEXTER: RESURRECTION è prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios, con Clyde Phillips (DEXTER®, DEXTER®: ORIGINAL SIN, Nurse Jackie) nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Michael C. Hall (DEXTER®, Six Feet Under) è stato anche produttore esecutivo insieme a Scott Reynolds (DEXTER®, Jessica Jones), Tony Hernandez (Emily in Paris), Lilly Burns (Russian Doll) e Marcos Siega (DEXTER®: NEW BLOOD).

Il cast di Dexter: Resurrection

Oltre a Hall, DEXTER: RESURRECTION è interpretato da Uma Thurman nel ruolo di Charley; David Zayas nel ruolo del detective Angel Batista; Jack Alcott nei panni del figlio di Dexter, Harrison Morgan; Ntare Guma Mbaho Mwine nel ruolo di Blessing Kamara; Kadia Saraf nel ruolo del detective Claudette Wallace; Dominic Fumusa nel ruolo del detective Melvin Oliva; Emilia Suárez nel ruolo di Elsa Rivera; James Remar, che interpreta il padre di Dexter, Harry Morgan e Peter Dinklage nel ruolo di Leon Prater. Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian saranno inoltre guest star rispettivamente nei ruoli di Lowell, Mia, Al e Gareth.

La trama della prima stagione di Dexter: Resurrection

“La serie riprende la storia qualche settimana dopo che Harrison Morgan (Jack Alcott) ha sparato a suo padre Dexter (Hall); risvegliatosi dal coma, il protagonista scopre che suo figlio è sparito senza lasciare traccia. Resosi conto di ciò che aveva fatto passare a suo figlio, Dexter parte per New York, determinato a ritrovarlo e a sistemare le cose. Ma portare a termine la missione non sarà facile. Quando Angel Batista (David Zayas) della polizia di Miami arriva con delle domande, Dexter capisce di non poter fuggire dal suo passato. Mentre padre e figlio, a New York, fanno i conti con i propri demoni, si ritrovano ben presto in una situazione più profonda di quanto avessero mai immaginato: l’unico modo per uscirne, è uscirne insieme.”