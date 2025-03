Dexter: Resurrection | John Lithgow e Jimmy Smith nel cast

John Lithgow e Jimmy Smith riprenderanno i loro ruoli in Dexter: Resurrection, la nuova serie in arrivo su Showtime.

Deadline ha riferito che altri due iconici attori della serie Dexter torneranno per il nuovo show in arrivo su Showtime. Come anticipato si tratta di John Lithgow e Jimmy Smith, rispettivamente nei ruoli del diabolico Trinity Killer, per cui ha vinto Emmy Award, un Critics’ Choice Award e un SAG Award, oltre a una nomination ai Golden Globe, e Miguel Prado.

Di recente Lithgow è stato confermato come nuovo volto di Albus Silente nella futura serie tv incentrata sul mago Harry Potter, lo scorso anno ha ottenuto una nomination ai SAG Awards nella categoria Miglior Cast per il film “Killers of the Flower Moon“.

Le riprese di Dexter: Resurrection sono attualmente in corso in quel di New York.

La produzione di DEXTER: RESURRECTION è iniziata all’inizio di questo mese a New York e la serie sarà lanciata prossimamente su Paramount+ in Italia. Accanto a Michael C. Hall e Uma Thurman, la serie è interpretata anche da David Zayas nel ruolo del detective Angel Batista, James Remar nel ruolo del padre di Dexter Harry Morgan e Jack Alcott nel ruolo del figlio di Dexter Harrison Morgan. Nel cast anche Peter Dinklage, Krysten Ritter, Eric Stonestreet, David Dastmalchian. Inoltre saranno presenti John Lithgow e Jimmy Smith.

Il vincitore del Golden Globe® e del SAG Michael C. Hall tornerà a vestire i panni di Dexter Morgan e sarà il protagonista di DEXTER: RESURRECTION, ambientata ai giorni nostri. (sarà inoltre la voce narrante interiore di un giovane Dexter – interpretato da Patrick Gibson- in DEXTER: ORIGINAL SIN, che si svolge negli anni ’90.).

DEXTER ha debuttato nell’autunno del 2006 ed è rimasto in onda per otto stagioni, conquistando milioni di fan e diventando immediatamente un classico di culto. Nel 2021 ha debuttato DEXTER: NEW BLOOD, una serie limitata ambientata dieci anni dopo la conclusione dell’originale.