Dexter: Resurrection | Tutti i dettagli sulla nuova serie tv

Il celebre serial killer Dexter Morgan si sta preparando per tornare sul piccolo schermo con Dexter: Resurrection. Cosa c’è da sapere sulla nuova serie tv?

Nella giornata di ieri Showtime ha offerto un primissimo sguardo in merito al ritorno di Michael C. Hall nel suo iconico ruolo di Morgan Dexter. Il breve teaser promo, infatti, ha confermato – ove mai ce ne fosse realmente bisogno – che il celebre serial killer è ancora vivo, ma soprattutto che il lancio su Showtime e Paramount+ è stato fissato per l’11 luglio 2025 con i primi due episodi.

Come oramai noto da tempo, Dexter: Resurrection seguirà gli eventi conclusivi della serie revival “New Blood” tracciando un nuovo percorso emotivo per un personaggio che oramai è entrato di diritto nella cultura pop mondiale. A tal proposito, Paramount+ ha diffuso quest’oggi la nuova sinossi ufficiale:

“La serie riprende la storia qualche settimana dopo che Harrison Morgan (Jack Alcott) ha sparato a suo padre Dexter (Hall); risvegliatosi dal coma, il protagonista scopre che suo figlio è sparito senza lasciare traccia. Resosi conto di ciò che aveva fatto passare a suo figlio, Dexter parte per New York, determinato a ritrovarlo e a sistemare le cose. Ma portare a termine la missione non sarà facile. Quando Angel Batista (David Zayas) della polizia di Miami arriva con delle domande, Dexter capisce di non poter fuggire dal suo passato. Mentre padre e figlio, a New York, fanno i conti con i propri demoni, si ritrovano ben presto in una situazione più profonda di quanto avessero mai immaginato: l’unico modo per uscirne, è uscirne insieme.”

Paramount+ ha inoltre annunciato che Michael C. Hall e David Zayas, oltre a Clyde Phillips e Scott Reynolds sabato 31 maggio saranno al CCXP di Città del Messico per un esclusivo panel dedicato a DEXTER®: RESURRECTION.

Dexter: Resurrection | Altri Dettagli sulla Nuova Serie

La serie originale, la cui produzione è in corso a New York, è stata ideata da Clyde Phillips, showrunner e produttore esecutivo nominato agli Emmy® ed è interpretata dal vincitore del SAG Awards e del Golden Globe® Michael C. Hall (DEXTER®, Six Feet Under) nel ruolo principale di Dexter Morgan.

DEXTER: RESURRECTION è prodotto dal candidato all’Emmy® Clyde Phillips (DEXTER, DEXTER: ORIGINAL SIN, NURSE JACKIE), che torna anche a ricoprire il ruolo di showrunner e da SHOWTIME® Studios e Counterpart Studios. Anche Michael C. Hall (DEXTER, Six Feet Under) è produttore esecutivo insieme a Scott Reynolds (Jessica Jones), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll), mentre Marcos Siega (DEXTER®: NEW BLOOD) è il direttore di produzione. Monica Raymund (DEXTER: ORIGINAL SIN) dirigerà quattro episodi, mentre Marcos Siega sei. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

Oltre a Hall, DEXTER: RESURRECTION è interpretato da Uma Thurman nel ruolo di Charley; David Zayas nel ruolo del detective Angel Batista; Jack Alcott nei panni del figlio di Dexter, Harrison Morgan; Ntare Guma Mbaho Mwine nel ruolo di Blessing Kamara; Kadia Saraf nel ruolo del detective Claudette Wallace; Dominic Fumusa nel ruolo del detective Melvin Oliva; Emilia Suárez nel ruolo di Elsa Rivera; James Remar, che interpreta il padre di Dexter, Harry Morgan e Peter Dinklage nel ruolo di Leon Prater. Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian saranno inoltre guest star rispettivamente nei ruoli di Lowell, Mia, Al e Gareth.

Dexter: Resurrection | Teaser Promo