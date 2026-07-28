Il serial killer più amato d’America è pronto a conquistare la Grande Mela. Paramount+ ha svelato in anteprima assoluta le prime, immagini della seconda stagione di Dexter: Resurrection, la serie fenomeno con protagonista l’acclamato Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. I nuovi episodi della serie, prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios, approderanno in esclusiva sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

Due spietati killer, un cast stellare e una crisi di mezza età: la trama della stagione 2

Capitanata dallo storizzatissimo showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, la seconda stagione si preannuncia come il capitolo più buio e avvincente di sempre. Ritroviamo Dexter Morgan (Hall) costretto a fare i conti con ben due assassini: un volto già noto dal suo passato e una nuova, spietata minaccia intentata a seminare il terrore per le strade di New York in modi del tutto imprevedibili. Il tutto mentre l’antieroe per eccellenza affronta il suo avversario più inaspettato: una devastante crisi di mezza età. Nel frattempo, suo figlio Harrison (Jack Alcott) porta avanti il proprio personale e oscuro percorso verso la giustizia, trascinando padre e figlio verso la resa dei conti definitiva.

Il cast di questa seconda stagione si conferma maestoso: al fianco di Michael C. Hall e Jack Alcott, figurano nomi del calibro di Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Sarif, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e il grande ritorno di James Remar. Tra i volti fissi del secondo capitolo spiccano inoltre Dan Stevens, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson e il pluripremiato Brian Cox, a cui si aggiungono come straordinarie guest star Krysten Ritter e Gabriel Luna.

Dexter: Resurrection stagione 2 – Crediti Paramount+

Scheda Tecnica

Titolo originale: Dexter: Resurrection (Season 2)

Dexter: Resurrection (Season 2) Regia: Vari

Vari Showrunner / Sceneggiatura: Clyde Phillips, Scott Reynolds, Veronica West, Kirsa Rein, Tanner Bean, Katrina Mathewson

Clyde Phillips, Scott Reynolds, Veronica West, Kirsa Rein, Tanner Bean, Katrina Mathewson Cast: Michael C. Hall, Jack Alcott, Uma Thurman, Dan Stevens, Brian Cox, Desmond Harrington, James Remar, Bokeem Woodbine, Krysten Ritter, Gabriel Luna

Michael C. Hall, Jack Alcott, Uma Thurman, Dan Stevens, Brian Cox, Desmond Harrington, James Remar, Bokeem Woodbine, Krysten Ritter, Gabriel Luna Produzione: Paramount Television Studios, Counterpart Studios

Paramount Television Studios, Counterpart Studios HUB di riferimento: Paramount+