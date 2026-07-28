Il serial killer più amato d’America è pronto a conquistare la Grande Mela. Paramount+ ha svelato in anteprima assoluta le prime, immagini della seconda stagione di Dexter: Resurrection, la serie fenomeno con protagonista l’acclamato Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. I nuovi episodi della serie, prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios, approderanno in esclusiva sulla piattaforma entro la fine dell’anno.
Due spietati killer, un cast stellare e una crisi di mezza età: la trama della stagione 2
Capitanata dallo storizzatissimo showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, la seconda stagione si preannuncia come il capitolo più buio e avvincente di sempre. Ritroviamo Dexter Morgan (Hall) costretto a fare i conti con ben due assassini: un volto già noto dal suo passato e una nuova, spietata minaccia intentata a seminare il terrore per le strade di New York in modi del tutto imprevedibili. Il tutto mentre l’antieroe per eccellenza affronta il suo avversario più inaspettato: una devastante crisi di mezza età. Nel frattempo, suo figlio Harrison (Jack Alcott) porta avanti il proprio personale e oscuro percorso verso la giustizia, trascinando padre e figlio verso la resa dei conti definitiva.
Il cast di questa seconda stagione si conferma maestoso: al fianco di Michael C. Hall e Jack Alcott, figurano nomi del calibro di Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Sarif, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e il grande ritorno di James Remar. Tra i volti fissi del secondo capitolo spiccano inoltre Dan Stevens, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson e il pluripremiato Brian Cox, a cui si aggiungono come straordinarie guest star Krysten Ritter e Gabriel Luna.
Scheda Tecnica
- Titolo originale: Dexter: Resurrection (Season 2)
- Regia: Vari
- Showrunner / Sceneggiatura: Clyde Phillips, Scott Reynolds, Veronica West, Kirsa Rein, Tanner Bean, Katrina Mathewson
- Cast: Michael C. Hall, Jack Alcott, Uma Thurman, Dan Stevens, Brian Cox, Desmond Harrington, James Remar, Bokeem Woodbine, Krysten Ritter, Gabriel Luna
- Produzione: Paramount Television Studios, Counterpart Studios
- HUB di riferimento: Paramount+
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