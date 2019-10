Il casting di Jurassic World 3 continua a regalare nuovi attori ogni giorni, l'ultimo dei quali risponde al nome di DeWanda Wise.

SuperHeroHype ha confermato l'ingaggio di DeWanda Wise proprio questa sera, confermando tra l'altro che si tratterà di un ruolo anche abbastanza centrale. L'attrice è stata apprezzata di recente in She's Gotta Have It, la serie tv Netflix diretta da Spike Lee.

L'ingaggio della Wise è arrivato appena un giorno quello relativo a Mamoudou Athie.

Jurassic World 3

Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park partiranno dal Regno Unito (Pinewood Studios).

Jurassic World 3 sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

Nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise.

Il film arriverà nelle sale Usa dall'11 giugno 2021.