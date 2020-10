Dev Patel nel trailer italiano di La vita straordinaria di David Copperfield

Lucky Red ha rilasciato in questi giorni il trailer italiano di La vita straordinaria di David Copperfield, il film tratto da uno dei romanzi più famosi di Charles Dickens.

Diretto da Armando Iannucci, candidato all’Oscar per In the Loop, il film è di recente approdato al Bif&st, nonchè al Toronto International Film Festival. La vita straordinaria di David Copperfield è descritto come una rilettura inedita del celebre romanzo dickensiano, attraverso lo stile ironico e irresistibile tipico del regista, che infonde nuova linfa a un grande classico della letteratura.

Nel cast ci sarà spazio per Dev Patel, nei panni del protagonista, ma anche per Tilda Swinton, Hugh Laurie e Ben Whishaw. Di seguito invece la sinossi ufficiale:

Dall’immaginazione del regista candidato all’Oscar Armando Iannucci, l’adattamento di uno dei romanzi più amati di Charles Dickens. Un racconto della vita del personaggio letterario, dalla sua giovinezza fino all’età adulta, narrato in uno stile ironico, tipico del regista. Un film straordinariamente divertente che attraversa l’Inghilterra del XIX secolo seguendo il destino a zig-zag del suo eroe.

L’uscita nelle sale italiane è atteso per il 16 ottobre 2020.

TRAILER