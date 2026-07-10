Il regista Paul Feig è pronto a misurarsi per la prima volta in assoluto con il genere horror puro.

Come riportato in esclusiva da The Hollywood Reporter, il celebre cineasta – salito alla ribalta globale grazie a commedie di enorme successo come Le amiche della sposa e recentemente consolidatosi nel genere thriller con Un piccolo favore e il trionfo commerciale di The Housemaid – è stato ufficialmente scelto per dirigere l’inquietante lungometraggio Detention.

Il progetto nasce da una sceneggiatura originale di Daniel Gold ed è sviluppato da due dei colossi più importanti del cinema horror contemporaneo, Blumhouse e Atomic Monster. Sebbene non ci sia ancora uno studio ufficialmente legato alla distribuzione, la Universal Pictures è considerata la candidata principale per accaparrarsi i diritti, visti i fortissimi legami storici con le società di Jason Blum e James Wan.

Detention: trama e i dettagli della produzione horror di Michael Bay e Jason Blum

Sebbene la logline dettagliata sia attualmente tenuta sotto stretto riserbo, le prime indiscrezioni sulla trama di Detention rivelano che la storia ruoterà attorno a un gruppo di ex compagni di scuola, ormai adulti, che si ritrovano a distanza di anni per una riunione di classe; l’incontro amichevole prenderà ben presto una piega drammatica quando i protagonisti scaveranno nel passato, portando alla luce un segreto inquietante e profondamente disturbante. Al momento non ci sono attori ufficialmente legati al cast, poiché la produzione intende avviare le riprese subito dopo che Feig avrà concluso i lavori su The Housemaid’s Secret (il sequel targato Lionsgate che lo vede nuovamente collaborare con la star Sydney Sweeney al fianco della new entry Kirsten Dunst).

Il film vanta una squadra di produttori di altissimo profilo che unisce il meglio del cinema d’azione e dell’orrore hollywoodiano. Oltre allo stesso Paul Feig e Laura Fischer tramite la loro etichetta Pretty Dangerous, nel team di produzione figurano nomi del calibro di Michael Bay, Jason Blum, Brad Fuller e Cameron Fuller. Il progetto rappresenta un momento d’oro per lo sceneggiatore Daniel Gold, reduce da una serie di importanti vendite a Hollywood tra cui Tough Guys per Amazon MGM Studios e l’incarico di scrivere Ride Along 3.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Detention

Detention Regia: Paul Feig

Paul Feig Sceneggiatura: Daniel Gold

Daniel Gold Cast: N.D. (In fase di casting)

N.D. (In fase di casting) Produzione: Blumhouse, Atomic Monster, Pretty Dangerous (Paul Feig, Laura Fischer), Michael Bay, Brad Fuller, Cameron Fuller

Blumhouse, Atomic Monster, Pretty Dangerous (Paul Feig, Laura Fischer), Michael Bay, Brad Fuller, Cameron Fuller Distribuzione: N.D. (Universal Pictures in lizza)