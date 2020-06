Johnny Depp e Robert Pattinson nel trailer di Waiting for the Barbarians

Samuel Goldwyn Films ha diffuso oggi il trailer di Waiting for the Barbarians, film presentato durante la scorsa edizione della Mostra di Venezia.

Nonostante la presenza nel cast di attori di qualità assoluta come Johnny Depp, Robert Pattinson e Mark Rylance, il film diretto da Ciro Guerra non è riuscito ad ottenere una release teatrale, e questo ovviamente a causa della crisi Covid-19 che ha spinto molte case di distribuzione a scegliere il digitale invece delle sale. L’uscita digitale è al momento prevista per il 7 agosto 2020.

Questa è la sinossi ufficiale:

Un magistrato, amministratore di un isolato avamposto di frontiera al confine di un impero senza nome, aspetta con impazienza la tranquillità della pensione, fino all’arrivo del colonnello Joll. Incaricato di riferire sulle attività dei barbari e sulla sicurezza al confine, Joll conduce una serie di spietati interrogatori. Il trattamento dei barbari per mano del colonnello e la tortura di una giovane donna barbara spingono il magistrato a una crisi di coscienza che lo porterà a compiere un atto di ribellione donchisciottesco.

Oltre al trailer, è possibile apprezzare anche due poster inediti.

TRAILER E POSTER