Il rilancio del franchise X-Men nel Marvel Cinematic Universe avrà bisogno di un completo re-casting, a cominciare da ruoli chiave come Magneto e Xavier.

Attraverso un post di We Got Discovered - solitamente affidabile in ambito cinecomic - pare che i Marvel Studios siano interessati a nomi di altissimo rilievo per i ruoli chiave di Magneto, Wolverine e Xavier. Nel particolare il post parla di un fortissimo interessamento per al premio Oscar Denzel Washington.

La fonte rivela che Denzel Washington sarebbe la scelta numero uno dei Marvel Studios per il ruolo di Magneto, con lui in lizza ci sarebbe anche Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

A tal proposito, dobbiamo far presente che alcuni fan avrebbero già espresso perplessità a riguardo. Le origini fumettistiche di Erik Magnus Lehnsherr - aka Magneto - sono ebraiche, e la scelta di affidare il ruolo ad un attore di colore non sarebbe proprio il massimo.

Nei giorni scorsi We Got Discovered ha riportato alla luce un altro rumour, questa volta riguardante il ruolo del Doctor Doom che, guarda caso, sarebbe stato proposto a Michael Fassbender, attuale interprete di Magneto.

Per voi sarebbe la scelta giusta?