La saga anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è pronta per tornare al cinema con il nuovo capitolo “Il Castello dell’infinito“.

Nel primo pomeriggio odierno Sony Pictures ha svelato il trailer ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito, nuovo atteso capitolo della saga anime ispirata alla serie manga di Koyoharu Gotoge. Il nuovo capitolo porterà sul grande schermo (al cinema a partire dall’11 settembre 2025) l’ennesima avventura del giovane cacciatore di demoni “Tanjiro Kamado“, questa volta alle prese con lo scontro che segnerà per sempre la battaglia infinita tra la Demon Slayer Corps ed i famelici demoni.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’infinito | Altre informazioni sull’anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’infinito conta la firma registica di Haruo Sotozaki, e segue narrativamente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Verso l’allenamento dei Pilastri, altro anime distribuito nelle sale nel corso del 2024.

Tanjiro Kamado, un ragazzo unitosi a un’organizzazione dedita alla caccia dei demoni chiamata Demon Slayer Corps dopo che la sorella minore Nezuko è diventata una di questi mostri.

Acquisendo sempre più forza e approfondendo i legami di amicizia con i suoi compagni, Tanjiro ha combattuto molti demoni con i suoi commilitoni Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Il suo viaggio lo ha portato a combattere al fianco di alcuni spadaccini dei più alti ranghi della Demon Slayer Corps, gli Hashira, tra cui Flame Hashira Kyojuro Rengoku a bordo del Mugen Train, Sound Hashira Tengen Uzui nell’Entertainment District, Mist Hashira Muichiro Tokito e Love Hashira Mitsuri Kanroji nello Swordsmith Village.

Mentre gli Hashira e i membri della Demon Slayer Corps sono impegnati nell’Hashira Training, un allenamento fisico di gruppo in preparazione all’imminente battaglia contro i demoni, Muzan Kibutsuji si presenta alla Ubuyashiki Mansion. Con il capo della Demon Corps in pericolo, Tanjiro e gli Hashira accorrono al quartier generale, dove però per mano di Muzan Kibutsuji precipitano in un luogo misterioso.

Lo spazio in cui Tanjiro e la Demon Slayer Corps sono piombati è la fortezza dei demoni: l’Infinity Castle.

Il campo di battaglia è pronto e lo scontro finale tra la Demon Slayer Corps e i demoni si accende.