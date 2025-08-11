Grande attesa per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito! Crunchyroll ha presentato in anteprima al San Diego Comic-Con un emozionante trailer del film, ora disponibile anche in italiano.

Distribuito in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, l’anime arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’11 settembre 2025, con proiezioni anche in formato IMAX®, per un’esperienza visiva spettacolare.

Dopo aver conquistato il pubblico giapponese, dove ha debuttato due settimane fa infrangendo tre record al botteghino – miglior weekend d’apertura, maggior incasso nel giorno di debutto e incasso giornaliero più alto – il film si prepara a replicare il successo anche in Italia. In Giappone, grazie alla distribuzione di Toho e Aniplex, ha incassato ben 7,31 miliardi di yen (circa 49,55 milioni di dollari) nei primi quattro giorni.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito | Altre informazioni sull’anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’infinito conta la firma registica di Haruo Sotozaki, e segue narrativamente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Verso l’allenamento dei Pilastri, altro anime distribuito nelle sale nel corso del 2024.

Tanjiro Kamado, un ragazzo unitosi a un’organizzazione dedita alla caccia dei demoni chiamata Demon Slayer Corps dopo che la sorella minore Nezuko è diventata una di questi mostri.

Acquisendo sempre più forza e approfondendo i legami di amicizia con i suoi compagni, Tanjiro ha combattuto molti demoni con i suoi commilitoni Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Il suo viaggio lo ha portato a combattere al fianco di alcuni spadaccini dei più alti ranghi della Demon Slayer Corps, gli Hashira, tra cui Flame Hashira Kyojuro Rengoku a bordo del Mugen Train, Sound Hashira Tengen Uzui nell’Entertainment District, Mist Hashira Muichiro Tokito e Love Hashira Mitsuri Kanroji nello Swordsmith Village.

Mentre gli Hashira e i membri della Demon Slayer Corps sono impegnati nell’Hashira Training, un allenamento fisico di gruppo in preparazione all’imminente battaglia contro i demoni, Muzan Kibutsuji si presenta alla Ubuyashiki Mansion. Con il capo della Demon Corps in pericolo, Tanjiro e gli Hashira accorrono al quartier generale, dove però per mano di Muzan Kibutsuji precipitano in un luogo misterioso.

Lo spazio in cui Tanjiro e la Demon Slayer Corps sono piombati è la fortezza dei demoni: l’Infinity Castle. Il campo di battaglia è pronto e lo scontro finale tra la Demon Slayer Corps e i demoni si accende.