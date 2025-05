Delphi | Su Prime Video la serie spin-off di Creed

L’universo cinematografico Creed è pronto ad espandersi su Prime Video con una serie spin-off dal titolo “Delphi“.

Da tempo nei pensieri di Michael B. Jordan (interprete principale della trilogia cinematografica), il progetto di espansione televisiva di Creed è divenuto finalmente realtà. La conferma dello sviluppo della serie Delphi, infatti, è arrivata in occasione dell’evento stagionale noto come Amazon Upfront, organizzato ovviamente dal colosso Amazon.

La nuova serie sarà prodotta dallo stesso Jordan attraverso la sua etichetta di produzione Outlier Society (la società ha un accordo con Amazon MGM Studios), con Marco Ramirez (Daredevil) scelto come showrunner. Delphi sarà prodotta esecutivamente da Michel B. Jordan e Liz Raposo tramite Outlier Society, insieme a Irwin Winkler, David Winkler e Charles Winkler per Chartoff/Winkler Productions.

Delphi vedrà come protagonisti alcuni giovani pugili allenati presso la Delphi Boxing Academy, celebre palestra presente sia nel franchise “Rocky” che in quello “Creed”. La Delphi Boxing Academy è fondata da Tony “Duke” Evers, dove Apollo Creed si è allenato per molti anni. Ora gestita dal figlio di Evers, Tony “Little Duke” Evers, la palestra ha ospitato tra l’altro il figlio di Apollo Creed, Adonis Johnson Creed, interpretato da Jordan nei film.

“La serie che ci riporta dove tutto ha avuto inizio“, ha detto Jordan sul palco. “Ciò che adoro di questa storia è che rimane fedele a ciò che rappresenta il franchise di Rocky e Creed : duro lavoro, determinazione, lottare per qualcosa di più grande di sé. Riguarda la famiglia, quella in cui siamo nati e quella che abbiamo creato. Stiamo costruendo qualcosa di speciale qui e sono entusiasta di presentarvi i nuovi combattenti che entreranno a far parte della Delphi. Come sempre, in Creed diciamo: un passo, un round, un pugno alla volta.”

