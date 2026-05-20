Il franchise cinematografico “Creed“, nato dalle storiche costole della saga di Rocky, si prepara a compiere l’atteso debutto sul piccolo schermo.

Amazon ha ufficializzato il cast principale di Delphi, lo spin-off televisivo ambientato nel mondo del pugilato professionistico di Adonis Creed (Michael B. Jordan nei film Creed). La produzione dello show, che espanderà la mitologia sportiva nata al cinema, entrerà nel vivo sotto la guida dello showrunner Marco Ramirez. La notizia è stata diffusa in esclusiva da Deadline.

La novità più rilevante per gli appassionati della trilogia cinematografica riguarda il ritorno di una vecchia conoscenza delle palestre della saga. L’attore Wood Harris riprenderà infatti il ruolo di Tony “Little Duke” Evers come figura ricorrente. All’interno della narrazione seriale, il personaggio si occuperà di formare, gestire e allenare una nuova e agguerrita generazione di giovani promesse della boxe, pronte a tutto pur di raggiungere i vertici della disciplina.

Accanto al veterano del franchise, la produzione ha annunciato i nomi dei regular che comporranno la struttura dello show. Benji Santiago interpreterà il talentuoso e carismatico Santi Torres, affiancato da Juan Castano nel ruolo di Nico Torres e dal candidato all’Oscar Demián Bichir nei panni di Hector Torres. Il cast principale accoglie inoltre André Holland nel ruolo dell’istruttore Teddy “T-Bone” Parker, insieme ad Andre Royo, Sofia Black-D’Elia e Victoria Vourkoutiotis.

La leggendaria accademia di Los Angeles e il team creativo della serie Amazon

La trama si svilupperà interamente all’interno della Delphi Boxing Academy di Los Angeles, la celebre e storica palestra originariamente fondata da Tony “Duke” Evers in cui si sono allenati campioni del calibro di Apollo Creed e dello stesso Rocky Balboa. Lo show esplorerà i sacrifici personali, le ansie e i drammi sportivi di un gruppo di atleti emergenti, determinati a farsi strada sul ring per fuggire dalle proprie complesse realtà sociali.

Il progetto sarà supervisionato da vicino da Michael B. Jordan, che figura come produttore esecutivo attraverso la sua etichetta Outlier Society in collaborazione con Elizabeth Raposo e la Winkler Films. La regia dell’atteso episodio pilota è stata ufficialmente affidata a José Padilha. Amazon non ha ancora formalizzato una data di uscita ufficiale sulla piattaforma, ma lo sviluppo del titolo rappresenta il primo tassello di una più ampia strategia di espansione seriale del brand.

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