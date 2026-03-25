Disney+ ha ufficializzato l’avvio della produzione di una nuova serie originale italiana, intitolata provvisoriamente Delitto sul Lago di Garda.

Basato sul romanzo bestseller del Sunday Times “Murder on Lake Garda” di Tom Hindle, il progetto è un giallo classico ambientato durante un matrimonio esclusivo su un’isola privata. La trama segue le vicende di Lara, un’aspirante giornalista che si ritrova coinvolta nei segreti della potentissima famiglia Vigevani dopo il ritrovamento di un corpo senza vita sulla spiaggia. Mentre l’isola diventa una trappola isolata dal resto del mondo, Lara inizierà un’indagine personale che porterà a galla moventi e verità nascoste dietro la facciata di privilegi e apparenze della dinastia erede dello sposo Leopoldo Vigevani e dell’influencer Eva Bianchi.

Delitto sul Lago di Garda: cast tecnico, regia di Laura Bispuri e produzione

La serie, composta da 6 episodi, vedrà alla regia la pluripremiata Laura Bispuri (Vergine giurata, Figlia mia), con una sceneggiatura affidata a un team guidato dall’head writer Alessandro Fabbri, affiancato da Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini e Laura Colella. La produzione è firmata da The Apartment (società del gruppo Fremantle), già nota per successi internazionali di alto profilo.

Il materiale originale di Tom Hindle, che ha venduto oltre 500.000 copie nel Regno Unito, arriverà nelle librerie italiane a giugno edito da Bompiani, anticipando il debutto della serie che sarà disponibile globalmente su Disney+ e Hulu.

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