Se pensavate che le acque oceaniche fossero tornate sicure dopo Blu profondo, il regista Renny Harlin è pronto a smentirvi. Notorious Pictures ha rilasciato le prime, spettacolari sequenze di Deep Water, il nuovo survival-disaster movie firmato dal cineasta finlandese che debutterà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 luglio 2026.

La sinossi prende il via da un semplice volo di linea partito da Los Angeles e diretto a Shanghai, costretto a un drammatico atterraggio d’emergenza nel cuore dell’Oceano Pacifico. I passeggeri superstiti si ritrovano intrappolati nel relitto che affonda lentamente, mentre branchi di squali affamati circondano la zona dello schianto trasformando il mare aperto in un territorio implacabile.

Aaron Eckhart e Ben Kingsley uniscono le forze per sopravvivere all’oceano

Il film fonde le dinamiche classiche del disaster movie con l’angoscia psicologica del survival in mare aperto, un filone che trova sempre grande riscontro nel pubblico generalista durante la stagione calda. Il cast internazionale vede come protagonisti due volti di assoluto rilievo a Hollywood: Aaron Eckhart interpreta Ben, il primo ufficiale di volo chiamato a gestire il panico dei sopravvissuti e a guidare il gruppo in condizioni estreme. Sir Ben Kingsley veste i panni del Capitano Rich, figura chiave nelle prime convulse fasi successive al disastro aereo.

Insieme a loro, completano il gruppo di passeggeri asserragliati nel Pacifico gli attori Angus Sampson, Molly Belle Wright, Kelly Gale, Li Wenhan e Nashi. Per sopravvivere all’inabissamento e all’attacco dei predatori, i personaggi dovranno superare i reciproci sospetti e cooperare prima che la struttura del velivolo ceda definitivamente, lasciandoli alla mercé delle acque.