Death Stranding | Norman Reedus sarà nel film?

Il videogame di successo Death Stranding sarà adattato sul grande schermo da Michael Sarnoski, ma chi darà volto al protagonista del film?

Come noto Norman Reedus ha interpretato il personaggio principale nel gioco originale, e lo riprenderà anche nel sequel attualmente in fase di sviluppo, pertanto è lecito immaginare che possa essere lui l’attore in lizza anche per il film. A parlare di questa possibilità, guarda caso, è stato lo stesso attore in occasione di un’intervista rilasciata a IGN (via GamesRadar).

“Se fosse un’opzione, sì, certo“, ha detto Reedus. “Non so cosa stia succedendo, vero? È così pre… pre-pre [produzione] in questo momento. Ma sì, sì, certo!”

Poche parole, ma utili ad aumentare l’hype dietro un progetto sponsorizzato in prima linea direttamente da Hideo Kojima, visionario creatore del gioco originale Death Stranding e del sequel in arrivo. A tal proposito va ricordato che Reedus non solo ha prestato la voce al protagonista del gioco, ma ha anche contribuito in maniera diretta alla creazione attraverso l’utilizzo del motion capture, così come gli altri attori del cast, ossia Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley.

Death Stranding | Cosa Sappiamo del Film

Death Stranding sarà scritto e diretto da Michael Sarnoski. La Square Peg si unirà a A24 e Kojima Productions in chiave di produzione. Hideo Kojima supervisionerà il progetto con l’idea di realizzare anche altri progetti oltre al film. Ad oggi non esiste una data d’uscita.

Death Stranding | Il Gioco

Ambientato in una visione inquietante e post-apocalittica degli Stati Uniti, Death Stranding è stato creato da Hideo Kojima. Il gioco è stato rilasciato su PlayStation 4 nel 2019 e successivamente anche su Windows e PlayStation 5 rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Norman Reedus ha interpretato il ruolo di Sam Bridges, un facchino incaricato di trasportare rifornimenti a colonie isolate sparse in quello che resta della civiltà. La storia riprende anni dopo l’evento catastrofico che ha aperto una porta tra i vivi e i morti e ha permesso alle creature dell’aldilà di vagare per il mondo. Oltre a Reedus, il cast vocale del gioco è formato da Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Margaret Qualley.

Il secondo capitolo “Death Stranding: On the Beach” arriverà su console a partire da giugno 2025: al cast originale si aggiungeranno Luca Marinelli, George Miller ed Elle Fanning.