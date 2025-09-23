Death Stranding | Michael Sarnoski ha parlato del suo film

La realizzazione di un film ispirato al gioco Death Stranding dovrà rispecchiare i valori apprezzati dai tanti videogamers. Ma cosa ne pensa il regista Michael Sarnoski?

Annunciato dallo stesso creatore del videogame “Hideo Kojima” ormai nel lontano 2022, il film ispirato al gioco si sta preparando ad entrare nella sua prima fase di sviluppo attivo. In occasione di una recente diretta streaming di Kojima Productions (via GamesRadar), a tal proposito, il regista Michael Sarnoski ha parlato del film, ma anche confermato alcune indiscrezioni venute dalla rete nei mesi scorsi.

Cos’ha detto Michael Sarnoski su Death Stranding?

“Vogliamo davvero catturare l’anima del gioco, catturarne i temi, ma anche raccontare una storia che non avete mai visto in quel mondo ed esplorare personaggi che non avete mai visto prima, e trovare tutta quella portata e tutte quelle incredibili location reali, ma anche trovare tutte quelle sfumature dei personaggi e rendere giustizia a tutto questo su scala macro e micro.” Queste le parole di Sarnoski.

Ed ancora: “Stiamo cercando un’altra storia in questo universo che sia accessibile a chi non ha mai giocato prima, ma che offra anche qualcosa a chi li conosce molto bene. Credo che trovare questo equilibrio e trovare un modo per raccontare una storia davvero umana in questo mondo, che catturi tutto ciò che amiamo di esso, sia il vero obiettivo.”

Durante l’evento è intervenuto anche lo stesso Hideo Kojima svelando che la sua presenza nel processo di sviluppo creativo.

Cosa Sappiamo del Film Death Stranding?

Death Stranding sarà scritto e diretto da Michael Sarnoski. La Square Peg si unirà a A24 e Kojima Productions in chiave di produzione. Hideo Kojima supervisionerà il progetto con l’idea di realizzare anche altri progetti oltre al film. Ad oggi non esiste una data d’uscita.

Death Stranding | Il Gioco

Ambientato in una visione inquietante e post-apocalittica degli Stati Uniti, Death Stranding è stato creato da Hideo Kojima. Il gioco è stato rilasciato su PlayStation 4 nel 2019 e successivamente anche su Windows e PlayStation 5 rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Norman Reedus ha interpretato il ruolo di Sam Bridges, un facchino incaricato di trasportare rifornimenti a colonie isolate sparse in quello che resta della civiltà. La storia riprende anni dopo l’evento catastrofico che ha aperto una porta tra i vivi e i morti e ha permesso alle creature dell’aldilà di vagare per il mondo. Oltre a Reedus, il cast vocale del gioco è formato da Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Margaret Qualley.

Il secondo capitolo “Death Stranding: On the Beach” arriverà su console a partire da giugno 2025: al cast originale si aggiungeranno Luca Marinelli, George Miller ed Elle Fanning.