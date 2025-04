Death Stranding | Il film sarà diretto da Michael Sarnoski

Il regista Michael Sarnoski sarà il regista di Death Stranding, il film ispirato al celebre videogame creato dal visionario Hideo Kojima.

Messo in produzione nel dicembre del 2023, il film ispirato al videogame Death Stranding continua a muovere passi importanti verso le sale cinematografiche. Deadline, infatti, quest’oggi ha riferito che Michael Sarnoski, regista del recente successo A Quiet Place: Giorno 1, ha ottenuto l’incarico di dirigere la pellicola. La fonte ha anche riferito che la Square Peg si unirà a A24 e Kojima Productions dietro quella che sarà una macchina produttiva attesa dagli appassionati con grande fermento.

L’annuncio segue altre novità importanti come, per esempio, l’arrivo su console del nuovo videogame Death Stranding 2: On the Beach (26 giugno 2025), e questi vedrà il ritorno nel cast dei protagonisti del primo capitolo Norman Reedus, Léa Seydoux, Nicolas Winding Refn e Troy Baker, a cui si uniranno Luca Marinelli, George Miller ed Elle Fanning.

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.

Death Stranding | Il Gioco

Ambientato in una visione inquietante e post-apocalittica degli Stati Uniti, Death Stranding è stato inizialmente rilasciato su PlayStation 4 prima di essere portato su Windows e PlayStation 5 rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Norman Reedus ha interpretato il ruolo di Sam Bridges, un facchino incaricato di trasportare rifornimenti a colonie isolate sparse in quello che resta della civiltà. La storia riprende anni dopo l’evento catastrofico che ha aperto una porta tra i vivi e i morti e ha permesso alle creature dell’aldilà di vagare per il mondo. Oltre a Reedus, il cast vocale del gioco è formato da Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Margaret Qualley.