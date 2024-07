Con l’inizio del mese di luglio è partito il conto alla rovescia ufficiale che porterà Deadpool & Wolverine in sala.

In attesa di poter apprezzare il più che probabile trailer finale, solitamente rilasciato nelle due settimane precedenti all’uscita, il nuovo cinecomic Marvel Studios è stato scelto dalla rivista Entertainment Weekly per la copertina del prossimo numero. Nel particolare sui canali social ufficiali della rivista è stato diffusa la cover animata che mostra la strana coppia di supereroi formata da Deadpool (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman) in atteggiamenti, come al solito, diametralmente opposti.

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

