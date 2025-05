Deadpool | Ryan Reynolds vorrebbe un film con gli X-Men

Il successo di Deadpool & Wolverine è oramai parte della storia del cinema, ma quale sia il futuro del famoso X-Men rimane un mistero.

Sono passati 9 mesi da quando il film Deadpool & Wolverine ha rotto una serie impressionanti di record diventando tra l’altro il film vietato ai minori con il più alto incasso nella storia del cinema (1.338 miliardi di dollari incassati al Box Office). Un nuovo film su Deadpool è al momento un pensiero molto lontano, ma ciononostante per il suo interprete Ryan Reynolds le strade creative da intraprendere sembrano chiare.

Secondo alcune fonti affidabili riportate in rete dal the Hollywood Reporter, infatti, l’attore/produttore/sceneggiatore Ryan Reynolds starebbe pensando al futuro della sua creatura, ma non per un potenziale Deadpool 4, bensì per un film corale che includesse anche alcuni membri degli X-Men. Le fonti affermano che l’attore starebbe lavorando ad alcuni trattamenti, e che l’idea migliore potrebbe poi essere presentata ai Marvel Studios in futuro.

Non è un mistero che Reynolds sia da sempre poco interessato a far integrare il suo Deadpool in uno dei top team della Marvel (X-Men o Avengers), e questi rumours contribuirebbero a fortificare queste sue convinzioni. In una dichiarazione passata Reynolds ha affermato: “Il sogno più grande di Deadpool è essere accettato e apprezzato. Ma non può essere accettato. Il suo meccanismo di difesa, quello di deviare la vergogna attraverso l’umorismo, funziona solo se usato per coprire le sue numerose inadeguatezze. Se e quando diventerà un Avenger o un X-Man, saremo alla fine del suo viaggio.”

Un film corale con gli X-Men potrebbe integrare definitivamente il Mercenario Chiaccherone nell’MCU, ma senza associarlo a nessuno dei due team sopra-citati, e contribuirebbe tra l’altro ad ampliare la presenza degli X-Men stessi nell’universo Marvel. Detto questo, risulta chiaro che una presenza di Deadpool (anche minima) nei due prossimi Avengers movie sia assolutamente possibile.

