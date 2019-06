Nel mese di maggio una voce ha scaldato i cuori dei fan, rivelando che i Marvel Studios starebbero pensando di introdurre Deadpool nell’MCU attraverso Spider-Man 3. Sarà realmente così?

La risposta al quesito è arrivata direttamente da Kevin Feige (CEO Marvel Studios) in queste ore. Il noto padron di casa Marvel ha infatti confermato che al momento si discute su come introdurre Deadpool, gli X-Men ed i Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe. Allo stesso modo, però, ci ha tenuto a smentire che possa essere Spider-Man 3 la “porta di ingresso” per Deadpool.

Questa risposta lascia intuire che i Marvel Studios introdurranno certamente le proprietà Fox nell’MCU, ma che al momento non bisogna correre dietro ogni voce che proviene dal web.

Non volendo però seguire alla lettera le parole di Feige, è possibile immaginare che Spider-Man: Far From Home possa in qualche modo avere a che fare con l’ingresso di tali proprietà nell’MCU. Nel film infatti viene spiegato che Mysterio viene da un altro universo (ricordate il Multiverso dei fumetti?). E se gli X-Men, Deadpool ed i Fantastici 4 siano abitanti di questo stesso universo? Beh, non resta che attendere l’uscita al cinema di Spider-Man: Far From Home per iniziare ad unire i vari punti che porteranno alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.