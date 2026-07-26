Il panel di Marvel Studios al San Diego Comic-Con non si è fatto mancare davvero nulla. Tra grandi annunci ufficiali e ritorni attesi, Ryan Reynolds ha regalato al pubblico della Hall H una delle sue classiche trovate geniali: l’attore è apparso a sorpresa tra gli spalti indossando una variante in denim del costume del Mercenario Chiacchierone (ribattezzata da lui “Jeanpool” o “Canadian Tuxedo”), interrompendo la presentazione per fare finta di implorare un ingaggio in Avengers: Doomsday.

Tra battute su Thor e la risposta di Robert Downey Jr.: la gag alla Hall H

Fingendosi un semplice spettatore che voleva fare domande dal pubblico, Reynolds si è rivolto direttamente al cast e al presidente di Marvel Studios Kevin Feige. La sua prima “vittima” è stata Paul Rudd (Ant-Man), a cui ha chiesto a bruciapelo: “Dove si trova Thor e perché stava piangendo?”, citando l’esilarante battuta rimasta in sospeso in Deadpool & Wolverine. Rudd non ha esitato a rispondere per le rime: “Forse perché è un tifoso del Wrexham?”, punzecchiando la squadra di calcio di proprietà di Reynolds.

Subito dopo, il Mercenario si è rivolto ai registi Anthony e Joe Russo e a Robert Downey Jr. chiedendo quando sarebbero iniziate le riprese del film per capire se ci fosse spazio per un suo cameo. Downey Jr., sul palco nei panni del Dottor Doom, ha gelato Reynolds scherzando sul fatto che le riprese fossero ormai concluse. Tra le risate generali, il siparietto si è concluso con la fuga improvvisa di Reynolds che ha chiamato l’autista guidando l’uscita dalla sala.

Guarda il trailer ufficiale di Avengers: Doomsday. Prima del siparietto di Ryan Reynolds alla Hall H, Marvel Studios ha rilasciato il primo e imponente trailer di Avengers: Doomsday. Il filmato mostra la minaccia di Victor Von Doom (Robert Downey Jr.), l’alleanza tra gli Avengers, i Fantastici Quattro e il Wakanda, e il ritorno di Steve Rogers (Chris Evans) al fianco di Thor.

🎬 Guarda il primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday su Universal Movies

Nonostante la gag, la presenza dell’attore ha praticamente confermato ai fan ciò che molti sospettavano: il Mercenario Chiacchierone sarà parte integrante del maxi-crossover Marvel in arrivo nelle sale a dicembre.

Ryan Reynolds dresses up as #Deadpool during the Hall H presentation at #SDCC asking the #AvengersDoomsday cast if they need any last minute additions pic.twitter.com/YLYyHChMc7 — The Hollywood Reporter (@THR) July 26, 2026

Scheda Tecnica

Titolo originale: Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday Regia: Anthony e Joe Russo

Anthony e Joe Russo Sceneggiatura: Stephen McFeely

Stephen McFeely Cast: Robert Downey Jr., Ryan Reynolds, Paul Rudd, Chris Evans, Pedro Pascal, Letitia Wright

Robert Downey Jr., Ryan Reynolds, Paul Rudd, Chris Evans, Pedro Pascal, Letitia Wright Produzione: Marvel Studios

Marvel Studios HUB di riferimento: Marvel Universe

Fonte: THR