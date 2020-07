Deadpool potrebbe avere un cameo in due film MCU della Fase 4

Le voci che circolano sul futuro di Deadpool nell’MCU dei Marvel Studios continuano ad essere un mistero, ciononostante risulta interessante riportarle in attesa di riscontri reali.

Secondo quanto riportato da We Got This Covered nella giornata odierna, i Marvel Studios starebbero pensando di dedicare al personaggio due camei in due film della Fase 4. I film in questione sarebbero Thor: Love and Thunder e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, entrambi ancora in fase di scrittura.

La fonte sottolinea che tali voci riguardano semplici piccole apparizioni, utili ad introdurre gradualmente l’irriverenza del Mercenario Chiaccherone in un meccanismo ben oleato come quello del Marvel Cinematic Universe.

Così come per altri rumours apparsi in rete, anche in questo caso è bene tenere le dovute distanze, ciononostante è palese che i Marvel Studios non possono perdere troppo tempo, e battere il ferro finchè è ancora molto caldo. A tal proposito, ricordiamo che Deadpool e Deadpool 2 si sono rivelati due successi straordinari al botteghino mondiale, facendo segnare incassi da record nonostante il rating R (vietato ai minori).

In attesa di ulteriori riscontri in merito, date un’occhiata al fantastico fan poster qui di seguito.