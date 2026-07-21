Il Mercenario Chiacchierone più irriverente della storia del cinema si prepara a indossare di nuovo la sua iconica tuta rossa.

Durante una recente apparizione al Fanatics Fest 2026, Ryan Reynolds ha confermato che un quarto capitolo del franchise di Deadpool è in fase di sviluppo. La notizia arriva a due anni dal travolgente successo di Deadpool & Wolverine (2024), capace di incassare oltre 1,3 miliardi di dollari a livello globale e diventare il film R-rated con il maggior incasso della storia del cinema. Reynolds, impegnato di recente nella promozione dei suoi nuovi progetti tra cui il film Mayday in arrivo su Apple TV+, ha rivelato che ci sono ancora molte storie dei fumetti Marvel che desidera portare sul grande schermo.

Nuove storie X-Men e l’integrazione nel Multiverso Marvel

Nel corso del suo intervento, l’attore e produttore ha citato espressamente le storie scritte dai celebri autori di fumetti Fabian Nicieza e Gerry Duggan, sottolineando come ci siano ancora chicche e storie profonde da esplorare. Sebbene non abbia specificato se si tratterà di uno stand-alone o di un film corale in cui Wade Wilson agirà da comprimario, la testata The Hollywood Reporter sostiene che Reynolds stia valutando idee per integrare ulteriormente i personaggi del mondo degli X-Men. Questa scelta si sposa con la volontà dell’attore di non ripetere la formula dei primi film solitari: “Centrare tutto su Deadpool funziona se gli togli tutto e lo metti con le spalle al muro. Farlo una quarta volta rischia di essere ridondante, ma c’è comunque un arco narrativo potente per lui”.

L’annuncio si inserisce in un momento di enorme fermento per la Casa delle Idee, che ha da poco catalizzato l’attenzione del pubblico con il primo spettacolare trailer di Avengers: Doomsday e il ritorno di Chris Evans. Con il Multiverso al centro della narrazione dei Marvel Studios, la presenza del mercenario chiacchierone offre infinite possibilità narrative. Resta ora da capire come e quando la produzione ufficiale prenderà il via, ma i fan della Marvel possono già festeggiare: il viaggio di Wade Wilson non è affatto finito.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo provvisorio: Deadpool 4

Deadpool 4 Soggetto / Personaggio: Basato sui fumetti Marvel creati da Fabian Nicieza e Rob Liefeld

Basato sui fumetti Marvel creati da Fabian Nicieza e Rob Liefeld Protagonista e Produttore: Ryan Reynolds

Ryan Reynolds Casa di produzione: Marvel Studios, Maximum Effort

Marvel Studios, Maximum Effort Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures

Walt Disney Studios Motion Pictures HUB di riferimento: Marvel Universe