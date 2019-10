Quando entrerà Deadpool nell'immenso Marvel Cinematic Universe? Beh, al momento non esiste una risposta a questa domanda, o forse si?

Nella notte Ryan Reynolds (interprete di Deadpool nell'X-Men Universe) ha postato una foto in cui ha specificato di essere stato in visita ai Marvel Studios. Ironicamente l'attore non ha rivelato quale fosse il motivo dell'incontro con Kevin Feige e company, ma di certo non sarà stata una semplice visita di cortesia.

Ecco le "motivazioni" dell'incontro... secondo Ryan Reynolds:

"Ho fatto il provino per il ruolo di Antony Stark” ha scritto l’attore. “Non mi ci sono avvicinato neanche lontanamente, ma l’uomo simpatico con il taser mi ha scortato verso il pavimento."

Al momento è certo che Deadpool non farà parte della Fase 4 dell'MCU, o almeno una sua presenza non è stata confermata da Kevin Feige durante la presentazione della prossima fase al San Diego Comic Con di questa estate. L'acquisizione della Fox - con relative proprietà Marvel - da parte della Disney porterà inevitabilmente all'introduzione degli X-Men, dei Fantastici 4 ed altri personaggi (come Deadpool) nell'MCU, ma forse non in tempi brevi.

Inoltre, su Deadpool, c'è da dire che l'interesse degli autori (Ryan Reynolds, Paul Wernick, Rhett Reese) è quello di tenere il divieto ai minori come rating, cosa che, come noto, non usuale in casa Disney.

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti a riguardo.