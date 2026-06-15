Se avete passato notti insonni a riparare generatori virtuali mentre un killer vi dava la caccia, questa notizia vi colpirà parecchio: il film Dead by Daylight ha finalmente trovato il suo regista.

Sarà l’islandese Thordur Palsson a dirigere l’adattamento cinematografico del celebre videogioco horror multiplayer, come annunciato ufficialmente a Montreal durante le celebrazioni del decimo anniversario del titolo di Behaviour Interactive, evento seguito da Deadline.

La pellicola, come noto, sarà prodotta dalla colossale alleanza tra la Blumhouse di Jason Blum e la Atomic Monster di James Wan. Palsson, noto per la serie Netflix I delitti di Valhalla, arriva al progetto dopo il debutto al Tribeca Film Festival con il lungometraggio The Damned. Il materiale di partenza si basa su una formula asimmetrica consolidata: quattro Sopravvissuti cooperano per fuggire da un Killer guidato da un quinto giocatore, il cui obiettivo è immolarli a una forza oscura nota come l’Entità.

Dead by Daylight film regista le dichiarazioni della produzione e il trend dei giochi al cinema

La scelta di un regista specializzato in atmosfere tese si inserisce perfettamente nel filone della nostra rubrica Film/Serie tv da Videogames. L’operazione conferma inoltre il trend analizzato nel nostro speciale sull’evoluzione dei film/serie tv ispirati ai videogames, un mercato ormai centrale per l’industria cinematografica.

Il produttore James Wan ha motivato così la scelta di Palsson:

“Un milione di persone entra ogni giorno in Dead by Daylight e questo adattamento porterà loro il mondo che amano di più, da Greenville a The MacMillan Estate. Thordur comprende che il terrore funziona solo se ti importa di chi sta scappando, e The Damned ha dimostrato che sa come farti sentire le pareti che si chiudono intorno. Questo è esattamente l’istinto di cui questo film ha bisogno sullo schermo.”

Anche Jason Blum ha espresso totale fiducia nella scelta del regista:

“Non c’è momento migliore del decimo anniversario per condividere questa notizia. Thordur è il regista di cui ci fidiamo per portare Dead by Daylight dallo schermo su cui giocate al grande schermo che guarderete nei cinema.”

Stephen Mulrooney, chief product officer di Behaviour Interactive, ha infine sottolineato come la narrazione atmosferica e la capacità di costruire la tensione tipiche di Palsson siano le caratteristiche ideali per soddisfare sia la community storica del gioco sia il nuovo pubblico in sala.