Il DC Extended Universe (DCEU), anche se con tante difficoltà, continua la sua missione di connettere varie storie ed intrecci narrativi dell'universo DC Comics. A confermare nuove connessioni è stato il regista James Gunn.

Intervenendo all'interno di un discorso legato al suo The Suicide Squad (film attualmente in produzione), il regista James Gunn ha ammesso che il suo film sarà direttamente connesso a The Batman, il prossimo film che vedrà come protagonista Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.

Ovviamente Gunn si è tenuto dal confermare la presenza dello stesso Robert Pattinson nel suo The Suicide Squad.

Suicide Squad 2

Le riprese partiranno a settembre 2019 da Atlanta.

The Suicide Squad sarà scritto e diretto da James Gunn. Nel cast, Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid, Nathan Fillion, Sean Gunn, Michael Rooker, Peter Capaldi, Alice Braga, Taika Waititi, Daniela Melchior, Mayling Mg, Steve Agee.

Il film uscirà al cinema il 6 agosto 2021.

The Batman

Le riprese partiranno dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.