DCEU: Rinviati The Batman, The Flash e Shazam! 2

Warner Bros ha rinviato le uscite cinematografiche di film quali The Batman, The Flash e Shazam! 2.

Lo spettro dell’emergenza Covid-19 continua a rivoluzionare i listini uscite delle majors hollywoodiane: e come anticipato, è ora il turno di The Batman, The Flash e Shazam! 2.

La Warner Bros ha comunicato nella notte la decisione di rivoluzionare l’intero programma futuro legato all’universo DCEU (DC Extended Universe). Aspettando novità riguardo Wonder Woman 1984, ad oggi ancora in uscita a dicembre, lo studios ha infatti spostato le uscite dei film legati a Batman, Flash e Shazam!. Ma andiamo con ordine.

The Batman, inizialmente atteso per ottobre 2021, ora sarà nelle sale il 4 marzo del 2022. The Flash è stato spostato dal 4 giugno 2022 al 4 novembre 2022, ed ancora Shazam! Fury of the Gods è stato rinviato al 2 giugno 2023. È inoltre uscito dal listino Black Adam, il cinecomic con Dwayne Johnson, in attesa di nuova collocazione.

THE BATMAN

PRODUZIONE : Il film sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

: Il film sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST : Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson . Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan.

: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a . Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale dal 4 marzo 2022.

THE FLASH

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson.

: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. CAST : Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Billy Crudup.

: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Billy Crudup. TRAMA : Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

: Il film adatterà il fumetto Flashpoint. AL CINEMA: In Usa dal 4 novembre 2022.

SHAZAM! FURY OF THE GOD

PRODUZIONE : Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden.

: Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden. CAST : Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody.

: Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody. TRAMA : Non Definita.

: Non Definita. AL CINEMA: 2 giugno 2023.