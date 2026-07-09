L’universo cinematografico e televisivo della DC si appresta a espandersi con un progetto decisamente insolito e originale. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline, l’attore Jimmy Tatro è attualmente in trattative avanzate per entrare nel cast di DC Crime, la nuova serie live-action nata come spin-off di Superman incentrato su Jimmy Olsen.

Lo show, sviluppato per la piattaforma streaming HBO Max in collaborazione con Warner Bros. Television e sotto la supervisione dei boss dei DC Studios James Gunn e Peter Safran, rappresenta una delle scommesse più intriganti del nuovo corso editoriale, ancor prima che la serie principale incentrata sul personaggio di Jimmy Olsen riceva ufficialmente il semaforo verde definitivo.

DC Crime: trama cast e i dettagli sulla serie incentrata su Gorilla Grodd

Il progetto è concepito come una vera e propria parodia satirica strutturata sullo stile delle docuserie true-crime. La narrazione sarà idealmente condotta dal fotografo e giornalista Jimmy Olsen (interpretato sul grande schermo da Skyler Gisondo nel kolossal estivo di James Gunn), il quale si troverà a investigare sui crimini e sui misteri legati alle figure più pericolose dell’universo fumettistico.

La prima stagione dello show si focalizzerà interamente sulla figura del celebre supercriminale Gorilla Grodd, un primate iper-intelligente dotato di straordinari poteri telepatici acquisiti in seguito all’incontro con una navicella aliena. Se le trattative andranno in porto, sarà proprio Jimmy Tatro a prestare il volto (e le movenze) al leggendario antagonista, storicamente noto nei fumetti per essere uno dei nemici più ostici di Flash e già apparso in passato all’interno delle produzioni televisive dell’Arrowverse.

Dietro la creazione e la guida dello show troviamo la coppia di showrunner composta da Tony Yacenda e Dan Perrault, già acclamati autori della serie satirica American Vandal su Netflix, i quali ricopriranno il ruolo di sceneggiatori e produttori esecutivi insieme a Galen Vaisman. L’eventuale ingaggio di Tatro segnerebbe una felice reunion con i due creatori, dato che l’attore era stato tra i protagonisti proprio di American Vandal. Reduce dal successo commerciale di Scream 7 per Paramount Pictures, Tatro arricchirà con la sua verve comica un cast in via di definizione, per una serie tv che promette di mescolare la rigorosa estetica del giornalismo d’inchiesta con la follia dei fumetti DC.

Scheda Tecnica

Titolo originale: DC Crime

DC Crime Showrunner: Tony Yacenda, Dan Perrault

Tony Yacenda, Dan Perrault Sceneggiatura: Tony Yacenda, Dan Perrault

Tony Yacenda, Dan Perrault Cast: Skyler Gisondo, Jimmy Tatro (in trattative)

Skyler Gisondo, Jimmy Tatro (in trattative) Produzione: DC Studios (James Gunn, Peter Safran), Warner Bros. Television, HBO Max

DC Studios (James Gunn, Peter Safran), Warner Bros. Television, HBO Max Distribuzione / HUB di riferimento: DC Universe