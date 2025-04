Day Drinker | Johnny Depp e il ritorno ad Hollywood

Lionsgate ha condiviso in rete la prima immagine esclusiva di Day Drinker, il film di Marc Webb che conta tra i protagnisti Johnny Depp.

La pellicola, attualmente in produzione in Spagna, segna il ritorno in via ufficiale di Johnny Depp ad Hollywood dopo il turbolento divorzio da Amber Heard che, tra le altre cose, ha comportato il licenziamento da parte di Warner Bros per quanto riguarda il franchise Animali Fantastici.

Il divo negli ultimi anni ha partecipato a diverse produzioni, tra queste il dramma in costume francese “Jeanne du Barry” ed ha diretto “Modi: Three Days on the Wing of Madness“, ma nessuna di queste è stata supportata da studios hollywoodiani.

In Day Drinker una barista di uno yacht privato incontra un misterioso ospite di bordo, i due si ritroveranno presto invischiati nei guai, alle prese con criminali e legami inaspettati. Nel cast brillano, oltre che il suddetto Depp, anche Penelope Cruz, Madelyn Cline, Manu Rios, Aron Piper, Juan Diego Botto e Anika Boyle. Il film è prodotto da Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road, Adam Kolbrenner e Zach Dean, che ha anche scritto la sceneggiatura originale, con la produzione esecutiva di 30West.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.

Fonte: THR