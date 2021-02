David Magidoff si aggiunge al cast del revival di Dexter

L’attore David Magidoff si è aggiunto al cast in costruzione del tanto agoniato revival della serie cult Dexter.

Magidoff è noto per la sua partecipazione in The Morning Show, mentre nel revival della serie tv darà volto ad un personaggio di nome Teddy. Ecco la descrizione del personaggio in questione: “Teddy è il nuovo ragazzo che fa il poliziotto a Iron Lake da due settimane e mezzo… davvero. Di buon carattere, bizzarro, laborioso, desideroso di compiacere, Teddy è un po’ spaventato dal suo superiore, il capo della polizia Angela Bishop (Julia Jones). A prima vista, sembra timido e inesperto, ma quando l’azione prende il via diventa un tosto affidabile… a modo suo.”

DEXTER

La nuova stagione di Dexter conterrà ben 10 episodi, e sarà sviluppata dallo storico showrunner della serie tv “Clyde Phillips“. Le riprese dovrebbero partire nei primi mesi di questo 2021. Nel cast, con Michael C. Hall, anche Clancy Brown, Julia Jones, David Magidoff, Alano Miller, Johnny Sequoyah, e Jack Alcott La serie tv originale è andata in onda per ben 8 stagioni, dal 2006 al 2013.

Prossimamente su Showtime.