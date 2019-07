Dopo il successo del riavvio della saga Halloween lo scorso anno, Universal Pictures ha ufficializzato l’avvio della produzione di un sequel.

Alla regia del sequel ci sarà ancora David Gordon Green che, con il collaboratore abituale Danny McBride e la supervisione di John Carpenter, è riuscito a rendere nuovamente celebre una saga horror eccessivamente sfruttata nel corso degli anni.

Oltre alle notizie ufficiale, in rete iniziano a circolare alcune voci secondo cui Universal Pictures e Blumhouse Productions avrebbero intenzione di produrre non un sequel, ma due. Sempre secondo alcune voci, questi due sequel potrebbero essere diretti da Gordon Green con la tecnica del back-to-back, ovvero girati insieme e poi divisi in post-produzione.

Non resta che attendere nuove conferme sulle voci appena riportate.