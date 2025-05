David di Donatello 2025: tutti i premiati

In diretta dallo storico Teatro 5 di Cinecittà in Roma, si è tenuta la cerimonia dei Premi David di Donatello, giunti alla 70ma edizione. A condurre la serata – in diretta in prima serata su Rai1 – che celebra il cinema italiano due presentatori d’eccezione: l’attrice Elena Sofia Ricci e l’istrionico cantante Mika.

L’edizione 2025 dei David di Donatello segna il debutto nelle candidature dei direttori casting a cui viene giustamente riconosciuta una categoria ad hoc che premi il loro prezioso lavoro.

Un proiettore, le note di Nuova Cinema Paradiso e “Se tu fossi nei miei occhi” intonata da Mika: così ha inizio la 70ma edizione dei Premi David di Donatello. Un inizio apparentemente sontuoso, che ben presto si trasforma in show, presentando così allo spettatore un atmosfera meno serrata rispetto alle edizioni passate. Elena Sofia Ricci, visibilmente emozionata, ricorda la grandezza del nostro cinema

Rompe il ghiaccio Lunetta Savino che premia il miglior attore non protagonista consegnato a Francesco Di Leva per la sua interpretazione in Familia e, successivamente Ferzan Öpetek premiato con il David dello Spettatore un riconoscimento meritato che lo riscatta per le mancate candidature ricevute quest’anno…e, lui, ringrazia TUTTI i suoi collaboratori e i suoi attori che hanno reso grande questo film.

“Resistete e insistite!” è la dedicata di Giuseppe Tornatore ai giovani registi che si accingono a girare il loro primo film ma è anche un invito agli spettatori a non cambiar canale, e a sopportare questa serata dall’andamento un po’ confusionario. Lo conferma Timothée Chalamet che ritira il David Speciale e non vede in sala il suo grande amico, il regista Luca Guadagnino!

David di Donatello 2025: i premiati

MIGLIOR FILM: xxxx, regia di xxx

MIGLIOR REGIA: xxx (xxx)

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA: Margherita Vicario (Gloria!)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE: Vermiglio, di Maura Del Pero

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: L’arte della gioia, di Valerio Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo

MIGLIOR PRODUTTORE:

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA:

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA:

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Valeria Bruni Tedeschi (L’arte della gioia)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Francesco Di Leva (Familia)

MIGLIOR CASTING: XXX

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA:

MIGLIOR MONTAGGIO:

MIGLIOR COMPOSITORE:

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE:

MIGLIOR SCENOGRAFIA: Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta: Scenografia Tonino ZERA; Arredamento Maria Grazia SCHIRRIPA, Carlotta DESMANN

MIGLIORI COSTUMI: Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta: Massimo Cantini Parrini

MIGLIOR TRUCCO:

MIGLIOR ACCONCIATURA:

MIGLIOR SUONO:

MIGLIORI EFFETTI VISIVI-VFX:

MIGLIOR DOCUMENTARIO – PREMIO DAVID CECILIA MANGINI:

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: Anora, di Sean Baker

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO:

DAVID DELLO SPETTATORE: Diamanti, regia di Ferzan Özpetek

DAVID GIOVANI:

DAVID ALLA CARRIERA: Pupi Avati

DAVID SPECIALE: Ornella Muti

DAVID SPECIALE: Timothée Chalamet

PREMIO SPECIALE CINECITTÀ DAVID 70: Giuseppe Tornatore