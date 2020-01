David Ayer conferma lo sviluppo di Bright 2

Il regista David Ayer ha confermato che un sequel del fantasy Bright è ancora in piena fase di sviluppo.

Tenuto in ghiaccio per ben due anni, il tanto chiaccherato sequel di Bright, prima grossa produzione targata Netflix, sembrerebbe avere moltissime chance di approdare in futuro sul catalogo del colosso dello streaming. A confermarlo il regista del primo film, David Ayer.

Il regista è stato ospite ad un panel della Television Critics Association per parlare della serie tv Deputy, ed in questa occasione ha voluto aggiornare su Bright 2.

E' ancora in fase di sviluppo. Ci stiamo lavorando, quindi speriamo di poterlo realizzare presto.

L'ultimo aggiornamento relativo a Bright 2 risale allo scorso settembre, quando la pre-produzione è sembrata entrare in un lungo periodo di standby, a causa degli impegni lavorativi di Will Smith.

Bright 2

La sceneggiatura è stata affidata Evan Spiliotopoulos, mentre in cabina di regia tornerà David Ayer.

CAST: Will Smith, Joel Edgerton.

TRAMA PRIMO CAPITOLO: Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono dall’inizio dei tempi, il thriller d’azione di David Ayer (Suicide Squad) segue le vicende di due poliziotti unici nel loro genere. Ward, un uomo (Will Smith), e Jakoby, un orco (Joel Edgerton), si imbarcano in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del mondo così come lo conoscevano. Lottando contro le proprie differenze e i terribili attacchi dei loro nemici, i due poliziotti dovranno lavorare insieme per proteggere una giovane elfa e una preziosa reliquia che, se cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa.

PROSSIMAMENTE SU NETFLIX.