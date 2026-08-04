Incrocio di destini tra il mondo del cinema e quello dei videogiochi. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Dave Bautista (Guardiani della Galassia, Dune, Glass Onion) è in fase di trattativa avanzata con Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television per interpretare Kratos nell’adattamento live-action di God of War.

L’infortunio di Ryan Hurst e le riprese fissate per l’autunno

Il casting per il ruolo del Fantasma di Sparta si è improvvisamente riaperto a causa di un imprevisto verificatosi durante le riprese a Vancouver. L’attore Ryan Hurst (Sons of Anarchy), inizialmente scelto per prestare il volto al protagonista, ha purtroppo subito la lesione di un bicipite durante l’esecuzione di uno stunt. A fronte dell’intervento chirurgico e dei tempi di recupero stimati che avrebbero fermato la produzione fino al prossimo anno, lo studio ha optato per un recasting così da consentire alla macchina da presa di ripartire a metà ottobre.

Il profilo di Dave Bautista è emerso come il candidato ideale: oltre a essere da tempo uno dei nomi più acclamati dai fan sul web per la parte, la sua imponente stazza fisica gli consente di entrare nella produzione senza lunghi mesi di preparazione estensiva.

La prima stagione dell’adattamento, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind), trasporrà le vicende dell’acclamato capitolo videoludico del 2018 legato alla mitologia norrena. Nel cast già confermato figurano Callum Vinson (Atreus), Teresa Palmer (Sif), Mandy Patinkin (Odino) ed Ed Skrein (Baldur).

Scheda Tecnica

Titolo progetto: God of War (serie TV)

God of War (serie TV) Showrunner / Sceneggiatura: Ronald D. Moore

Ronald D. Moore Regia (primi episodi): Frederick E.O. Toye

Frederick E.O. Toye Cast: Dave Bautista (in trattative – Kratos), Callum Vinson (Atreus), Teresa Palmer (Sif), Mandy Patinkin (Odino), Ed Skrein (Baldur), Ólafur Darri Ólafsson (Thor)

Dave Bautista (in trattative – Kratos), Callum Vinson (Atreus), Teresa Palmer (Sif), Mandy Patinkin (Odino), Ed Skrein (Baldur), Ólafur Darri Ólafsson (Thor) Produzione: Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television, PlayStation Productions

Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television, PlayStation Productions Distribuzione / HUB di riferimento: Prime Video