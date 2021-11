Cambiano le date di uscita di The King’s Man – Le origini e West Side Story

20th Century Studios Italia ha comunicato quest’oggi le nuove date di uscita di due film attesi, stiamo parlando di The King’s Man – Le origini e West Side Story.

L’annuncio delle nuove date da parte dello studios è stato accompagnato dal lancio di nuovi trailer e nuovi poster ufficiali (trovate i tweets ufficiali in fondo alla pagina). Nel particolare The King’s Man – Le origini approderà nelle sale dal 5 gennaio 2022 invece del 29 dicembre 2021, mentre West Side Story uscirà il 23 dicembre invece del 16 dicembre.

THE KING’S MAN – LE ORIGINI

PRODUZIONE: Il film è stato diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, regista dei primi due capitoli approdati in sala, e basato sulla graphic novel creata da Mark Millar e Dave Gibbons. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman e Matthew Vaughn e prodotto da Vaughn, Cliff Lanning, e Angus More Gordon. CAST: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 5 gennaio 2022.

TRAMA: La pellicola racconta di un gruppo nutrito dei peggiori tiranni della storia e di criminali che si riuniscono per organizzare una guerra di proporzioni mondiali, che annienti milioni di persone. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini è il racconto delle origini dell’agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman.

Assisti alla nascita dell'agenzia Kingsman. The King's Man – Le Origini, dal 5 gennaio, solo al cinema. #TheKingsMan pic.twitter.com/WAsw7YRzY9 — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) November 16, 2021

Sono la prima agenzia di intelligence indipendente. The King's Man – Le Origini, dal 5 gennaio, solo al cinema. #TheKingsMan pic.twitter.com/8MT4h0okQh — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) November 16, 2021

WEST SIDE STORY

PRODUZIONE: Diretto dal vincitore dell’Academy Award® Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award® Tony Kushner, “West Side Story” racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell’amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar®, Emmy®, GRAMMY®, Tony® e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film.

La squadra creativa del film, che unisce il meglio di Broadway e Hollywood, include Tony Kushner, che è anche il produttore esecutivo; il vincitore del Tony Award® Justin Peck, che ha ideato le coreografie del film; il celebre direttore d’orchestra della Los Angeles Philharmonic e vincitore del GRAMMY Award® Gustavo Dudamel, che ha curato le registrazioni dell’iconica colonna sonora; il compositore e direttore d’orchestra candidato all’Academy Award® David Newman (Anastasia), che ha composto la colonna sonora; la compositrice vincitrice del Tony Award® Jeanine Tesori (Fun Home, Thoroughly Modern Millie), che ha supervisionato il cast per le parti cantate; e il music supervisor candidato al Grammy® Matt Sullivan (La Bella e la Bestia, Chicago), produttore esecutivo delle musiche del film. Il film è prodotto da Spielberg, dalla produttrice candidata all’Academy Award® Kristie Macosko Krieger e dal produttore vincitore del Tony Award® Kevin McCollum. “West Side Story” è l’adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway originale del 1957, con libretto di Arthur Laurents, musiche di Leonard Bernstein, testi di Stephen Sondheim, e ideato, diretto e coreografato da Jerome Robbins. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 23 dicembre 2021.

TRAMA: West Side Story esplora amori e tensioni tra le gang rivali dei Jets e degli Sharks nelle strade della New York del 1957.

Guarda il trailer di #WestSideStory di Steven Spielberg, dal 23 dicembre solo al cinema. pic.twitter.com/wUkuegS8aE — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) November 16, 2021