Mentre l’industria sta ancora metabolizzando i verdetti dell’ultima cerimonia, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences guarda già al futuro. Sono infatti disponibili le date per le prossime due edizioni degli Oscars.

La 99ª edizione degli Oscar si terrà il 7 marzo 2027, mantenendo la collocazione domenicale che ha caratterizzato le ultime fortunate edizioni. Ma l’attesa più grande è già proiettata verso l’anno successivo: la storica 100ª edizione degli Academy Awards è stata fissata per il 5 marzo 2028, un traguardo leggendario che l’Academy intende celebrare con un evento senza precedenti.

Dal trionfo dei vincitori 2026 alla corsa verso il centenario

Queste nuove date arrivano in un momento di grande fermento per il cinema internazionale, ancora influenzato dall’incredibile serata che ha visto protagonisti i vincitori degli Oscar 2026.

Se l’ultima edizione ha di fatto confermato il ritorno in auge dei grandi autori e di performance capaci di unire critica e pubblico, il percorso verso il 2027 inizierà ufficialmente con l’apertura delle votazioni preliminari nel dicembre precedente. La sfida per i futuri candidati sarà quella di eguagliare il livello qualitativo dei trionfatori dello scorso marzo, cercando di ritagliarsi un posto nella storia in vista del centenario del 2028.

La Stagione dei Premi e l’Albo d’Oro dell’Academy

Per consultare l’elenco completo dei trionfatori delle scorse edizioni, analizzare le proiezioni per i prossimi candidati e restare aggiornato su ogni fase della corsa alla statuetta, visita i nostri HUB dedicati:

Premi Oscar : La guida definitiva agli Academy Awards, con analisi dei vincitori, curiosità storiche e aggiornamenti in tempo reale sul percorso verso la 100ª edizione.

: La guida definitiva agli Academy Awards, con analisi dei vincitori, curiosità storiche e aggiornamenti in tempo reale sul percorso verso la 100ª edizione.