Svelata la data di World Beyond, la serie spin-off di The Walking Dead

L'emittente AMC ha svelato la data relativa alla premiere americana di The Walking Dead: World Beyond.

Il lancio ufficiale della serie spin-off di The Walking Dead è atteso negli Usa per il 12 aprile 2020, subito dopo la messa in onda del finale di stagione proprio di The Walking Dead.

The Walking Dead: World Beyond

Le riprese sono iniziate l'estate scorsa. La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts.

CAST: Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt, Natalie Gold, Al Calderon, Scott Adsit e Ted Sutherland.

TRAMA: Al centro della trama dei dieci episodi ci saranno i giovani cresciuti nel mondo post-apocalittico.

Dal 12 aprile 2020 su AMC.

Correlati