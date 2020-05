Il colosso dello streaming Netflix ha ufficializzato la data di uscita della seconda stagione di The Order, fortunata serie andata in onda lo scorso anno.

Dopo l'annuncio del rinnovo, giunto pochi giorni dopo il lancio della prima stagione su Netflix, i produttori si sono messi subito a lavoro sui nuovi episodi che, a quanto pare, andranno in onda dal prossimo 18 giugno.

La seconda stagione conterà 10 episodi, e vedrà ancora una volta la presenza nel cast di Jake Manley, Sarah Grey, Matt Frewer, Sam Trammell e Max Martini. Nel ruolo di showrunners riconfermati Dennis Heaton e Shelley Erikson, anche protagonisti come produttori e sceneggiatori. A produrre la serie la Nomadic Pictures. Nessun dettaglio sui nuovi episodi è stato al momento rivelato.

La serie The Order ha come protagonista lo studente Jack Morton (Jake Manely) dopo che si unisce a una società segreta, l’Hermetic Order of the Blue Rose, dove viene trascinato in un mondo fatto di magia, mostri e misteri. Il ragazzo, determinato a vendicare la morte della madre, scopre degli oscuri segreti di famiglia e si ritrova alle prese con una lotta tra licantropi e chi pratica la magia nera. Ad aiutarlo nella sua lotta è Alyssa (Sarah Grey), ex membro dell’Ordine guidato dal padre di Jack.

Voi avete apprezzato la prima stagione?