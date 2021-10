Sony Pictures e Amazon Studios hanno da poco comunicato di aver rinviato l’uscita su Prime Video di Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso, quarto atteso capitolo della celebre saga animata.

Inizialmente indirizzato per una release teatrale, Sony Pictures aveva chiuso un accordo da 100 milioni di dollari con Amazon per spingere il film direttamente su Prime Video. L’uscita iniziale avrebbe dovuto essere prevista per questo periodo ma, a quanto pare, la nuova data scelta dai due colossi è il 14 gennaio 2022. In fondo alla pagina è presente il tweet ufficiale con tanto di annuncio.

HOTEL TRANSYLVANIA: UNO SCAMBIO MOSTRUOSO

PRODUZIONE: Il film è stato scritto e prodotto da Genndy Tartakovsky, mentre alla regia ci sono Jennifer Kluska e Derek Drymon, provenienti da serie animate originali come DC Super Hero Girls, SpongeBob SquarePants e Pinguini di Madagascar. USCITA: Su Prime Video dal 14 gennaio 2022.

TRAMA: In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.lo finale del franchise cinematografico da 1,3 miliardi di dollari, prodotto da Sony Pictures Animation.