TBS ha pubblicato in rete il teaser trailer relativo alla seconda stagione di Snowpiercer, la serie tratta dalla graphic novel Le Transperceneige.

Il teaser trailer, così come la data della premiere il prossino 25 gennaio, è stato diffuso in rete durante il panel TBS tenutosi stanotte dal New York Comic Con.

SNOWPIERCER

PRODUZIONE : Lo showrunner dello show sarà Grame Manson, in cabina di produzione ci saranno i Tomorrow Studios, Becky Clements e i produttori del film originale, Bong Joon-ho, Park Chan-wook e Lee Tae-hun. La regia dell’episodio pilota sarà di Scott Derrickson, mentre i re-shoot sono stati affidati a James Hawes.

: Lo showrunner dello show sarà Grame Manson, in cabina di produzione ci saranno i Tomorrow Studios, Becky Clements e i produttori del film originale, Bong Joon-ho, Park Chan-wook e Lee Tae-hun. La regia dell’episodio pilota sarà di Scott Derrickson, mentre i re-shoot sono stati affidati a James Hawes. CAST : Jennifer Connelly, Steve Ogg, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Jaylin Fletcher. Dalla seconda stagione anche Sean Bean.

: Jennifer Connelly, Steve Ogg, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Jaylin Fletcher. Dalla seconda stagione anche Sean Bean. TRAMA : Gli episodi racconteranno quello che accade all’umanità dopo che la Terra si trasforma in una landa desolata e ghiacciata, obbligando gli ultimi sopravvissuti a vivere a bordo di un treno in continuo movimento che viaggia intorno al mondo.

: Gli episodi racconteranno quello che accade all’umanità dopo che la Terra si trasforma in una landa desolata e ghiacciata, obbligando gli ultimi sopravvissuti a vivere a bordo di un treno in continuo movimento che viaggia intorno al mondo. IN TV: Dal 25 gennaio 2021 su TBS. In Italia su Netflix.

IL TEASER TRAILER