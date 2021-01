Darkseid e Steppenwolf nelle nuove foto della Snyder Cut di Justice League

In queste ore sono apparse in rete alcune nuove foto dall’attesa Snyder Cut di Justice League, progetto atteso su HBO Max nel corso di quest’anno.

Le immagini in questione mostrano i look ridisegnati da Zack Snyder di Steppenwolf e Darkseid, il primo diverso nella versione di Justice League approdata al cinema nel 2017, il secondo completamente assente. Trovate le due immagini nel tweet in fondo alla pagina.

Alcuni minuti fa abbiamo postato un articolo in cui è possibile apprezzare le prime immagini di Army of the Dead (altro film in uscita nel 2021 da Snyder), con una in particolare che sembra omaggiare proprio la Snyder Cut.

SNYDER CUT – JUSTICE LEAGUE

Inizialmente Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato… a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente ottenere il tanto agoniato premio. Non resta che attendere il 2021.

La Warner Bros ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra di 70 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi.

La durata complessiva della Snyder Cut dovrebbe essere quasi 4 ore.

dovrebbe essere quasi 4 ore. Saranno effettuate sessioni di riprese aggiuntive: impegnati sul set Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Heard, Jared Leto.

Il taglio che avrà il tanto sospirato Justice League di Snyder potrebbe anche essere episodico, con le quattro ore divise per sei mini-episodi.

Il lancio è atteso per marzo 2021, e per il momento solo in esclusiva per la nuova piattaforma di streaming HBO Max

