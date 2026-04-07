Il multiverso oscuro di Blake Crouch non ha ancora finito di tormentare la famiglia Dessen. Mentre il romanzo originale celebra il suo decimo anniversario, Apple TV ha confermato che la seconda stagione di Dark Matter debutterà il 28 agosto con i primi episodi di un ciclo che promette di essere ancora più claustrofobico.

La serie, che nella prima stagione ha mostrato il rapimento del fisico Jason Dessen (Joel Edgerton) in una versione alternativa della sua vita, riprende ora con i protagonisti che tentano di abituarsi a una parvenza di normalità. Ma la stabilità è fragile: l’ossessione per la “Scatola” torna a farsi sentire, spingendo Daniela (Jennifer Connelly) verso una paranoia che minaccia di distruggere tutto ciò che hanno faticosamente ricostruito.

Foto nuova stagione Dark Matter – Credits Apple

Anticipazioni e cast: il ritorno del thriller sci-fi firmato Blake Crouch

In questa nuova tranche di dieci episodi, vedremo Jason fuggire nuovamente mentre Amanda (Alice Braga) e Ryan (Jimmi Simpson) uniscono le forze in un tentativo disperato di ritrovare la strada di casa. La posta in gioco si alza ulteriormente con Blair (Amanda Brugel) determinato a fermarli e Leighton (Dayo Okeniyi) ossessionato dalla creazione di un mondo perfetto.

Dark Matter è prodotta da Sony Pictures Television, e vede lo stesso Blake Crouch nel ruolo di showrunner e sceneggiatore, affiancato da Jacquelyn Ben-Zekry. La nuova stagione si presenta con un rilascio settimanale che ci accompagnerà fino al 30 ottobre.

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